Предприятия Минской области в I квартале увеличили экспорт более чем в 8 раз

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Минской области в I квартале текущего года увеличили экспорт более чем в 8 раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета экономики Минского облисполкома Сергей Железняк сегодня на заседании по итогам социально-экономического развития области за I квартал, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть положительная динамика поставок на экспорт товаров и услуг в первом квартале года. Наблюдается активизация поставок мясной продукции, удельный вес которой от общего экспорта пищевых товаров составляет 31%, темп роста - 150,3%. Очевиден потенциал поставок солодового экстракта, хлеба, макаронных изделий, где экспорт увеличился в 8,5 раза, достигнув $23,1 млн", - отметил Сергей Железняк.

По его словам, итоги работы первого квартала в целом показали способность управленческой вертикали власти принимать эффективные решения. "Основные отрасли экономики демонстрировали стабильно высокий результат, в итоге ВРП достиг 105,8%, производительность по ВРП - 105,9%. Все отрасли внесли положительный вклад в формирование показателя. В частности, отмечаются положительные результаты Несвижского и Стародорожского районов", - рассказал председатель комитета.

Также в области заметна активность по регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства. Число действующих субъектов хозяйствования увеличилось на 959, в результате чего в консолидируемый бюджет области поступило на 16% налогов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом отмечается выполнение всех ключевых показателей. Резерв для стабильного развития районов в частности и Минской области в целом Сергей Железняк видит в наращивании дополнительных объемов производства, наполнении бюджета, увеличении экспортной выручки и количества субъектов хозяйствования, в создании дополнительных рабочих мест и, как результат, достойной заработной платы.-0-