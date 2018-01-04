Предприятия мясо-молочной отрасли Минской области нарастят объемы производства на 4,3% в 2018 году

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия структуры КУП "Минскоблмясомолпром" - управляющая компания холдинга "Мясомолпром" планируют в 2018 году увеличить производство продукции на 4,3% по сравнению с 2017-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Миноблисполкома.

Так, молокоперерабатывающими предприятиями на год определены приоритетные направления по расширению ассортимента твердых сычужных, мягких и плавленых сыров, сырных продуктов, а также меры по увеличению выработки сухих молочных продуктов. Предприятиями холдинга также запланировано увеличение ассортимента цельномолочной, витаминизированной продукции, продукции лечебно-профилактического и диетического назначения, молочных продуктов с заменителем сахара, питания для спортсменов.

Например, ОАО "Здравушка-милк" планирует нарастить объем производства на 5% в 2018 году за счет производства нового вида конкурентоспособной продукции в виде цельного ультрапастеризованного молока различной жирности в ПЭТ-бутылках. ОАО "Минский молочный завод №1" намерен внедрить в производство новые виды сычужных сыров, мягких сыров, в том числе с наполнителями, плавленых сыров, сырных продуктов, а также увеличить выработку сухой молочной продукции. Темп роста объемов производства здесь запланирован на уровне 105% к уровню 2017 года.

Увеличение объемов производства и реализации предполагают и другие предприятия, специализирующиеся на выпуске мясо-молочной продукции. Так, дальнейшее развитие ООО "Велес-Мит" будет направлено на обеспечение законченного цикла от производства сырья до его переработки. Реализация инвестпроектов позволит обеспечить предприятие собственным сырьем, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность изделий, нарастить экспортные поставки. ОАО "Гамма вкуса" один из основных акцентов сделает на выпуске инновационной и импортозамещающей продукции. Это позволит загрузить производственные мощности, снизить складские остатки за счет увеличения оборачиваемости продукта. В планах ГП "Молочный гостинец" внедрение в производство новых видов сыров и увеличение выработки сухой молочной продукции.

В целом по Минской области в 2018 году рост производства в натуральном выражении ожидается по таким товарным группам продовольствия, как мясо и субпродукты (на 2,9%), колбасные изделия (3,6%), цельномолочная продукция (3,6%), сыры (4,4%), нежирная молочная продукция (2,1%), плодоовощные консервы (3,3%), воды минеральные и газированные (2,7%) и др.-0-