Предприятия Витебска почти на четверть увеличили экспорт продукции в 2017 году

27 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста экспорта товаров предприятий Витебска по итогам 2017 года оценивается на уровне около 125%. Об этом сообщил председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин сегодня на сессии городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Промышленные предприятия Витебска поставляют на экспорт около половины от производимой продукции. Хорошо сработали организации города по внешней торговле услугами, темп роста экспорта которых прогнозируется по итогам 2017-го почти 200% (к уровню 2016 года). Прирост обеспечен почти по всем видам услуг, наиболее значительно (более чем в 2 раза) увеличился объем экспорта строительных и транспортных услуг.

В результате сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам года будет положительным и может превысить $126 млн.

"Это отличный результат, тем более что еще несколько лет назад мы лишь мечтали выйти на нулевой торговый баланс по внешнеэкономической деятельности", - отметил Виктор Николайкин.

Витебские предприятия отгружают продукцию партнерам в 54 страны. В 2017-м предприятия холдинга "Марко" впервые поставили партии обуви в Азербайджан, Намибию и ОАЭ, ЧУП "Витстройтехмаш" и машиностроительная компания "Витебские подъемники" вышли на рынки Армении и Молдовы, завод "Вистан" отгрузил станки во Вьетнам, ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" - в США.-0-