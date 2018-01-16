Предприятия Витебской области активно включаются в поддержку акции "За безопасность вместе"

16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Предприятия Витебской области активно включаются в поддержку акции МЧС с социальной рекламой, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасатели Витебской области продолжают работу по размещению социальной рекламы на товарах народного потребления с целью привлечения внимания покупателей к вопросам безопасности. Теперь ее можно увидеть и на продукции ОАО "Витебскхлебпром": призыв для родителей "Не оставляйте детей одних!" размещен на упаковке с печеньем "Мишутки".

"В последнее время эта тема очень актуальна. Возможно, приобретая печенье с весточкой от спасателей, родители лишний раз задумаются о печальных событиях, которые могут произойти с детьми, оставленными без присмотра", - подчеркнули в МЧС.

В Лиозненском районе о безопасности напоминает красочный логотип с изображением озорного сорванца и надписью "Гордимся, что научили!", который размещен на упаковке тортов, выпущенных кондитерами местного райпо.

Договоренность о размещении социальной рекламы достигнута и с руководством ОАО "Веста". В магазинах данной торговой сети уже появляются пакеты, на которых освещается другая, но не менее острая проблема: курение в нетрезвом виде в постели.

Первыми профилактическую акцию МЧС "За безопасность вместе" еще в декабре поддержали птицефабрика "Городок" и Глубокский молочно-консервный комбинат, разместив логотипы пиар-кампании на своей продукции.-0-