Предприятия Витебской области активно включаются в поддержку акции "За безопасность вместе"

16 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Предприятия Витебской области активно включаются в поддержку акции МЧС с социальной рекламой, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Спасатели Витебской области продолжают работу по размещению социальной рекламы на товарах народного потребления с целью привлечения внимания покупателей к вопросам безопасности. Теперь ее можно увидеть и на продукции ОАО "Витебскхлебпром": призыв для родителей "Не оставляйте детей одних!" размещен на упаковке с печеньем "Мишутки".
"В последнее время эта тема очень актуальна. Возможно, приобретая печенье с весточкой от спасателей, родители лишний раз задумаются о печальных событиях, которые могут произойти с детьми, оставленными без присмотра", - подчеркнули в МЧС.
В Лиозненском районе о безопасности напоминает красочный логотип с изображением озорного сорванца и надписью "Гордимся, что научили!", который размещен на упаковке тортов, выпущенных кондитерами местного райпо.
Договоренность о размещении социальной рекламы достигнута и с руководством ОАО "Веста". В магазинах данной торговой сети уже появляются пакеты, на которых освещается другая, но не менее острая проблема: курение в нетрезвом виде в постели.
Первыми профилактическую акцию МЧС "За безопасность вместе" еще в декабре поддержали птицефабрика "Городок" и Глубокский молочно-консервный комбинат, разместив логотипы пиар-кампании на своей продукции.-0-
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