Предприятия Витебской области представят товары на ярмарке в Минске 27-28 октября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 27-28 октября: в каждом районе будут задействованы торговые площадки, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Общегородская ярмарка выходного дня (состоится 27-28 октября) развернется возле комплекса "Чижовка-Арена". Продукцию представят предприятия Витебской области: Витебский МК, "Витебскхлебпром", Птицефабрика Оршанская, Поставский МЗ, Верхнедвинский МСЗ, Глубокский МКК, Кондитерская фабрика "Витьба", ОАО "Молоко", Витебская бройлерная фабрика, предприятия облпотребсоюза, фермерские и рыбоводные хозяйства, промышленные предприятия.

Время работы площадок - с 9.00 до 16.00. На ярмарке можно приобрести свежие плоды и овощи, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др.

Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул.Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (площадка ООО "Евроторг" по ул.Гашкевича, 2/3), Партизанском с 9.00 до 16.00 (бульвар Тракторостроителей), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул.Руссиянова, 1 и ул.Героев 120-й дивизии, 15) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (пр.Любимова, 17), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул.Чкалова, 7 - площадь культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и ул.Барамзиной, 10а), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (торговый центр "Максимус" по ул.Лобанка, 94), Центральном с 10.00 до 19.00 (ул.Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 27 октября.-0-