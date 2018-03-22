Предприятиям Брестской области нужно активнее внедрять передовые методы управления качеством - Анатолий Лис

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Производителям Брестской области необходимо активнее внедрять передовые методы и международные системы управления качеством. Об этом сегодня заявил председатель облисполкома Анатолий Лис на заседании областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы качества находятся на первом плане. Главное не просто произвести товар, а его реализовать. Речь идет не только о переработанной продукции, но и о качественном сырье. Здесь завязывается целая цепочка", - отметил Анатолий Лис. Он добавил, что несоответствие требуемым стандартам мешает выходу на международные рынки. "В области есть предприятия, которые производят продукцию мирового уровня, у них нет проблем с реализацией. На их опыте необходимо учиться", - считает губернатор.

В 2017 году передовые методы управления качеством внедрили 100 предприятий региона. Председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко подчеркнул, что использование новых технологий способствует повышению эффективности производства. Он привел в пример машиностроительное предприятие "Компо". Применение инструмента бережливого производства позволило ему без дополнительных инвестиций снизить в несколько раз сроки выполнения заказов, повысить производительность труда более чем на 50%.

Для эффективной работы по внедрению передовых методик и международных систем управления качеством предприятиям рекомендовано более активно взаимодействовать с региональными подразделениями Госстандарта. "Государством приняты решения, которые направлены на стимулирование промышленности, применение самых современных подходов в выпуске продукции. И здесь не нужно гнаться за цифрами. Важно, чтобы эта работа приносила предприятиям реальную пользу", - сказал председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.-0-