Предприятиям молочной отрасли Витебской области необходима единая стратегия - Шерстнев

28 мая, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Предприятиям молочной отрасли Витебской области необходима единая стратегия развития. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев по итогам посещения Полоцкого молочного комбината.

По словам Николая Шерстнева, проблема на молочных заводах у всех одинаковая - перепроизводство продукции. Раньше 50% ее объема уходило на экспорт. Сейчас с учетом обстоятельств производителям необходимо искать новые рынки сбыта, чтобы была стабильная реализация продукции, что, в свою очередь, будет гарантировать стабильное поступление выручки и планирование работы. "В последнее время мы забыли, когда у нас планомерно продавалась продукция и поступала выручка. Это нарушает весь технологический процесс. Поэтому чтобы каждый руководитель не придумывал что-то отдельное, необходима единая стратегия развития. Надо посмотреть и оперативно принять решение по этому вопросу", - подчеркнул председатель облисполкома.

Николай Шерстнев во время посещения комбината

По его мнению, руководителям предприятий следует совместно проанализировать рынок, посмотреть, какое необходимо оборудование с перспективой производства востребованных на рынке в ближайшее время видов товаров, проработать вопрос разделения специализации. "В рамках одного концерна это возможно осуществить, главное - чтобы работала экономика и товар был конкурентоспособным", - отметил глава региона.

Николай Шерстнев обратил внимание, что все молочные комбинаты строились в одно время с целью обеспечения продукцией населения по территориальному принципу. Далее каждый из них совершенствовался в зависимости от спроса. Полоцкий молочный комбинат, например, сегодня производит около 70 наименований продукции - все, что востребовано потребителем, занимает достойное место в ряду производителей молочной продукции Витебской области. "В целом вся молочная переработка региона сегодня современная, отвечает требованиям европейских и российских ветеринарных и санитарных служб", - заключил председатель облисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова