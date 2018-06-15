Предпринимателям в Минске в безвозмездное пользование предоставлено 5 помещений

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальные организации Минска предоставили представителям бизнеса пять помещений в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета Светлана Нагорнова.

Неиспользуемые объекты недвижимости на таких условиях стали предлагать в столице с июля 2017 года. На практике новый механизм вовлечения в оборот госимущества стал применяться недавно. Предоставленные помещения площадью от 42 кв.м до 355,3 кв.м расположены по ул. Уборевича, Брилевской, Калиновского, Волоха, Короткевича. Предприниматели обязуются трудоустроить свыше 20 человек, здесь откроются склад, парикмахерская, барбершоп, объекты торговли. Заявления еще по восьми объектам находятся на рассмотрении. Их площадь от 14,3 кв.м до 272,5 кв.м.

Всего малому и среднему бизнесу за этот период предлагалось в безвозмездное пользование около 90 помещений, 20 из них благодаря широкому информированию оказались востребованы на условиях аренды.

"Перечень постоянно актуализируется, в настоящее время он включает чуть более 40 помещений. Мы видим заинтересованность бизнеса в получении объектов недвижимости в безвозмездное пользование под создание рабочих мест", - отметила Светлана Нагорнова.

Как правило, предлагаемые помещения размещаются на первом этаже или в подвале жилых домов. Предприниматели могут открыть здесь офисы, интернет-магазины, склады, швейные производства, творческие мастерские, объекты общественного питания, выставочные залы, проектные бюро, оказывать страховые, образовательные, туристические, физкультурно-оздоровительные и иные услуги.

С алгоритмом предоставления в безвозмездное пользование недвижимого имущества можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома. По истечении срока действия договора безвозмездного пользования юридические лица и ИП при выполнении своих обязательств вправе арендовать эти помещения без аукциона. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов от 29 ноября 2017 года №363.-0-