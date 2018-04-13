13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского райисполкома освобожден от занимаемой должности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

"В соответствии с распоряжением председателя Гомельского облисполкома с 12 апреля 2018 года Ситница А.М. освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы)", - прокомментировали в пресс-службе.-0-