Представителей более 15 стран ожидают на форуме деловых контактов "Брест-2018"

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА. Представителей более чем из 15 стран ожидают на III Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест-2018", который пройдет 26-27 апреля. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Тележинский.

Уже известно, что в Брест прибудет делегация из вьетнамской провинции Лаокай, с которой область в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве. Подтвердили свое участие делегации деловых кругов из российских Пскова, Брянска, Удмуртии, Нижневартовска, а также Николаевской, Запорожской, Житомирской областей Украины. Традиционно большое представительство бизнес-кругов ожидается из соседней Польши. В форуме примут участие представители бизнеса из Финляндии, Италии (в том числе - в качестве экспонентов). Проявляют интерес к мероприятию Грузия, Египет, Турция. Прорабатывается вопрос участия в форуме бизнесменов из Нигерии, Ливии, Казахстана.

Кроме того, приглашения направлены официальным представителям иностранных государств и международных организаций. Так, в Брест прибудут представители дипкорпуса Чехии, Израиля, Португалии, Гвинеи-Бисау.

Форум предоставит площадку для диалога по актуальным вопросам инвестирования, установления и укрепления долгосрочного сотрудничества в сфере производства, торговли и услуг между белорусскими и зарубежными предприятиями и компаниями. Состоятся деловые встречи и контактно-кооперационные биржи в формате B2B.

Международная многоотраслевая выставка предусматривает презентацию экономического потенциала Брестской области и республики. Также в ней примут участие компании из ближнего и дальнего зарубежья. Планируется более полутора десятка тематических разделов выставки: от энергетики и машиностроения до туризма и делового образования. Ожидается, что всего в выставке примут участие более 120 экспонентов.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

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