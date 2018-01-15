Представителей различных сфер чествовали за вклад в развитие Минской области

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в день 80-летнего юбилея со дня образования Минской области в облисполкоме состоялось торжественное чествование представителей различных сфер деятельности, внесших значительный вклад в развитие центрального региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время собрания

Анатолий Исаченко

Заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук

Во время собрания

Анатолий Исаченко

Ряд специалистов был удостоен наград Совета Министров и Национального собрания Беларуси. Среди них государственные служащие, представители сферы образования, здравоохранения, промышленности, культуры, сельского хозяйства, средств массовой информации и др.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Минской области председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко вручил почетные грамоты и благодарности облиспокома работникам предприятий, организаций и учреждений.

Губернатор поздравил всех награжденных. Он отметил вклад каждого из них в укрепление экономики, что поспособствует дальнейшему планомерному развитию Минской области и всей страны.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась вручает награду Анатолию Исаченко

Станислав Зась

Перед началом собрания

В преддверии юбилейной даты Минский областной Совет депутатов принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин Минской области" за выдающиеся заслуги и значительный вклад в социально-экономическое развитие региона Николаю Домашкевичу (председателю Миноблисполкома в 1998-2007 годах), Татьяне Захожей (трактористу-машинисту РСДУП "Путчино"), Валерию Корчагину (заместителю главного инженера по развитию производств управления первого рудоуправления РУП "Производственное объединение "Беларуськалий" в 1992-2003 годах), Антонине Кошель (старшему тренеру национальной команды Беларуси по спортивной гимнастике государственного учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта"), Игорю Лученку (председателю общественного объединения "Белорусский союз композиторов"), Валерию Шкарубо (члену общественного объединения "Белорусский союз художников").

Председатель СПК "Агрокомбинат "Снов" Несвижского района Николай Радоман

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Минская область была образована 15 января 1938 года. Решение было принято на первой сессии Верховного Совета СССР. Процесс административно-территориального устройства области был длительным и завершился в 1960-х, когда окончательно сформировались существующие ныне районы. На протяжении последних семи лет область занимает в стране лидирующее положение по росту валового регионального продукта. Ее доля области в ВВП Беларуси - около 15%. Предприятия экспортируют товары более чем в 140 стран мира. Центральный регион является самым большим в стране по площади - 39,9 тыс. кв.км.-0-

Фото Максима Гучека