Представители 13 зарубежных стран участвуют в форуме городов-побратимов Бреста

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители 13 стран стали участниками первого форума городов-побратимов и партнеров Бреста. Об этом сегодня сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

На форум прибыли более 120 зарубежных гостей в составе 28 делегаций. Они представляют Россию, Польшу, Украину, Китай, Грузию, Словакию, Азербайджан, Нидерланды, Израиль, Болгарию, Турцию, Сербию, Францию. "У Бреста 33 побратима. Практически со всеми из них - эффективные отношения. Появилась мысль наполнить связи несколько большей составляющей, в результате организован этот форум. Уверен, что он приживется. Первый блин не получился комом. Уже сейчас планируется подписание 18 соглашений о сотрудничестве", - отметил Александр Рогачук.

В частности, Брестский завод бытовой химии нашел себе нового партнера в России. Также с одним из побратимов Бреста намерено развивать взаимовыгодное сотрудничество СООО "Первая шоколадная фабрика".

"Люди понимают, что Брест - динамично развивающийся город, в который выгодно вкладывать инвестиции. Из таких моментов - форумов, встреч - создается реальное инвестиционное поле, которое приводит к открытию новых рабочих мест, экономическому развитию города. Даже лучший сайт предприятия, какой-то интернет-проект не заменят визуальный контакт и личное общение. Задача форума, в том числе, чтобы люди могли познакомится и завязать отношения", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома.

Программа экономического форума разделена на четыре блока: промышленный, транспорта и логистики, социальный и строительный. Для участников организуют переговоры в формате В2В, они смогут посетить предприятия, учреждения и организации Бреста, а также вводимые к 1000-летию областного центра объекты.-0-