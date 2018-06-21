Представители 20 стран подали заявки на участие в конкурсе "Снайперский рубеж" в Бресте

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители 20 стран подали заявки на участие в конкурсе "Снайперский рубеж", который пройдет в Бресте с 28 июля по 9 августа во время Армейских международных игр - 2018, сообщил сегодня журналистам командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко, передает корреспондент БЕЛТА.

АрМИ пройдут с 28 июля по 11 августа на территории семи стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Китая и России. Программа включает 28 конкурсов. Белорусские военные планируют принять участие в 15 из них. Один из конкурсов пройдет на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом. "На данный момент официальные заявки поступили из 20 стран. Участие еще семи государств находится на рассмотрении. Однозначно будут страны ОДКБ, представители Сирии, Китая, Индонезии. Если говорить об Африке, то это Судан, Нигерия. География широкая", - отметил Вадим Денисенко.

Прицел снайперской винтовки СВД

Командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко

"Снайперский рубеж" будет состоять из трех этапов. Первый представляет собой индивидуальный зачет. На второй стадии снайперам предстоит выполнять поставленную задачу в паре. Будет вестись командный зачет. "Конкурс сложный: постоянная стрельба, перемещения. Во время самых зрелищных испытаний мы запланировали проводить дни открытых дверей, - сказал Вадим Денисенко. - Соревнования позволят оценить уровень подготовки нашей команды, сравнить с другими, посмотреть, правильно ли выбрана методика подготовки снайперов".

Церемония открытия "Снайперского рубежа" состоится 28 июля в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Конкурс станет одним из мероприятий празднования Дня города. 29 июля в парке культуры и отдыха запланировано открытие фонаря десантников. Брестчан и гостей города также приглашают 2 августа посетить 38-ю бригаду, где состоится масштабное празднование Дня ВДВ.

На Брестском полигоне 21-22 июня проходит рекогносцировка к конкурсу "Снайперский рубеж". Запланированы показ учебно-материальной базы, задействованной в соревнованиях, и выполнение некоторых упражнений.-0-

Фото Вадима Якубёнка