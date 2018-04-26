Представители более 20 стран примут участие в форуме-выставке деловых контактов "Брест-2018"

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный форум-выставка деловых контактов "Брест-2018" сегодня начинает свою работу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что участие в мероприятии примут более ста зарубежных гостей. Так, делегации своих стран возглавят руководители дипмиссий Молдовы, Словакии, Украины. Ждут в Бресте также представителей Китая, Вьетнама, Чехии, Израиля, Ливии, Казахстана, Польши, Португалии, Франции, Венгрии. В форуме примут участие официальные делегации и бизнесмены из Грузии, Египта, Италии, Казахстана, Конго, Нигерии, России, Сирии, США, Финляндии.

Главной площадкой двухдневного мероприятия станет Легкоатлетический манеж. Здесь развернется выставочная экспозиция, будут работать тематические секции и контактно-кооперационная биржа. Форум предоставит площадку для диалога по вопросам инвестирования, установления и укрепления долгосрочного сотрудничества в сфере производства, торговли и услуг между белорусскими и зарубежными предприятиями и компаниями. Состоятся деловые встречи и переговоры в формате B2B. Новшеством этого года будет обширная программа с участием банковских структур, включая представителей иностранных банков.

Международная выставка предусматривает презентацию экономического потенциала Брестской области и республики. Среди экспонентов - ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", Белорусская цементная компания, "Савушкин продукт", БПХО, "Бархим", птицефабрика "Дружба", стеклозавод "Неман", СООО "ПП Полесье", "Белсолод", Березовские мясоконсервный и сыродельный комбинаты, КУП "Брестжилстрой". В целом свои товары и услуги представят более 100 экспонентов из Беларуси, Польши, России, Италии, Египта. Планируется более полутора десятка тематических разделов выставки: от энергетики и машиностроения до туризма и делового образования.

Организаторами форума-выставки деловых контактов выступают Брестский облисполком и региональное отделение Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!