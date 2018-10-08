Представители турбизнеса четырех стран 12-14 октября посетят Минск

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекламно-информационный тур по достопримечательностям белорусской столицы и окрестностей проведут 12-14 октября для представителей туристического бизнеса России, Армении, Грузии и Кувейта, сообщила сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор информационно-туристского центра "Минск" Елена Плис, передает корреспондент БЕЛТА.

Также туристический потенциал Минска будет представлен на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, первой китайской Международной выставке China International Import Expo в Шанхае. Ранее с туристическими возможностями города познакомились участники Международной туристической выставки в Шанхае, форума мэров туристических городов в Чжэнчжоу, мероприятий Дней Минска за рубежом и др.

На международных выставках, ярмарках, семинарах и презентациях инфотурцентр заключил соглашения о сотрудничестве с туристическими организациями Белграда, Омска, Юрмалы, Сахалина, Архангельска, Украинской ассоциацией гидов и др.

"В текущем году издана новая линейка рекламно-информационной продукции на русском, английском, китайском зыках тиражом более 30 тыс. экземпляров, обновлен ассортимент сувенирной продукции, на сайте minsktourism.by создан раздел "Промышленный туризм". Реализован проект MICE in Minsk, рассказывающий о Минске как о центре делового туризма. Можно отметить повышение интереса к туристическому Минску, образу жизни минчан, национальной кухне, традициям и достопримечательностям ", - добавила Елена Плис.

Всего в нынешнем году на реализацию мероприятий программы развития туризма выделено Br55,8 тыс. Открыты новые инфоточки для туристов, продолжается внедрение концепции пространственного ориентирования пешеходов. Оборудованы информационными указателями туристические зоны Немига, Троицкое предместье, Верхний город, Золотая Горка, Привокзальная площадь, Комаровка и площадь Якуба Коласа, в том числе с включением элементов ориентирования на китайском языке.-0-