Представители восьми стран станут участниками Могилевского фестиваля науки

19 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. IV Могилевский фестиваль науки пройдет 21-23 февраля в Белорусско-Российском университете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Участниками форума и международной олимпиады "MATHOPEN 2018 BELARUS" станут представители Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Польши, Чехии и Аргентины. В формате фестиваля пройдут семинары, мастер-классы, открытые лекции-диспуты, выставочные, конкурсные и развлекательные мероприятия. По итогам проведения тематических круглых столов планируется издание сборника основных тезисных материалов

"Фестиваль проводится в целях стимулирования интереса и привлечения к научной деятельности учащихся старших классов школ, лицеев, колледжей, а также студентов высших учебных заведений, содействия профессиональной ориентации школьников, пропаганды среди молодежи современных научных знаний, достижений в области техники, информационных технологий, повышения имиджа научной и научно-педагогической деятельности", - отметили собеседники.

Учредителями фестиваля выступают Могилевский горисполком и Белорусско-Российский университет.-0-