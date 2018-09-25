Премии Мингорсовета вручили 100 лучшим столичным школьникам

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии Минского городского Совета депутатов вручили 100 лучшим столичным школьникам. Торжественная церемония состоялась в концертном зале Минского городского дворца культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе награжденных - учащиеся, ставшие победителями республиканских и (или) международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также дети с творческими достижениями в различных областях искусства. Каждый из них получит по пять базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Кандидатами на присуждение премий являются ученики 8-11-х классов, выдвигают кандидатуры педагогические коллективы, управления образования администраций районов, комитет по образованию Мингорисполкома. За достижения в спортивных соревнованиях награждены 12 учащихся, за высокие результаты в творческой деятельности - 16 учащихся, за успехи на олимпиадах республиканского и международного уровней - 72 школьника.

Ежегодно с 1997 года в городе присуждается по 100 премий Минского городского Совета депутатов. Практика финансовой поддержки школьников способствует достижению лучших результатов на интеллектуальных, спортивных, творческих соревнованиях различного уровня.

В церемонии вручения премий приняли участие председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко и председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.-0-