Премия "Успех" учреждена в Ивановском районе для талантливых учащихся

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе Брестской области для талантливых учащихся учредили ежегодную премию "Успех". Решение райисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Премия учреждена для стимулирования детей и молодежи. Она будет присуждаться учащимся учреждений дошкольного и общего среднего образования, а также специализированных учебно-спортивных учреждений Ивановского района. В частности, на награды могут претендовать победители международных, республиканских, областных предметных олимпиад, конкурсов исследовательских работ, спартакиад, фестивалей и выставок.

Выдвижение кандидатов на присуждение премии проводится до 15 апреля. Затем районная комиссия определит лауреатов. Размер поощрения в зависимости от достижений школьников будет варьироваться от шести до одной базовой величины (1 БВ составляет Br24,5).

Чествование юных дарований будет проводиться ежегодно по итогам учебного года. В торжественной обстановке с их достижениями учащихся поздравят первые лица Ивановского района. Выплаты денежных премий будут осуществляться из местного бюджета.-0-