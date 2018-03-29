Премию Брестского облисполкома лучший сельсовет региона направит на благоустройство деревень

29 марта, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Пинковичский сельсовет (Пинский район) стал победителем конкурса среди сельских, городских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления Брестской области в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Премия облисполкома за победу в конкурсе составляет 500 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равняется Br24,5). По словам председателя Пинковичского сельского Совета депутатов Анжелики Гудковой, в основном эти средства будут направлены на благоустройство деревень. "На территории сельсовета проживает много детей, поэтому у нас в планах закупить детские площадки. Конечно, высадим деревья, цветы, установим малые архитектурные формы. Также есть задумка возле Дома культуры сделать площадку отдыха в виде сквера. Постараемся, чтобы в Год малой родины наши населенные пункты стали еще более привлекательными", - подчеркнула депутат.

Второе место в состязании заняли Батчинский (Кобринский район) и Лахвенский (Лунинецкий район) сельсоветы, которым будет выделено по 400 базовых величин. По 300 БВ полагается Леснянскому и Стайковскому сельским Советам депутатов Барановичского и Ивацевичского районов соответственно. Кроме того, поощрены лучшие в области коллегиальные органы территориального общественного самоуправления и старосты деревень. Дипломы победителям и призерам вручил председатель облисполкома Анатолий Лис.

В Кобрине сегодня состоялся областной семинар-совещание по вопросам жизнеобеспечения населения и повышения качества жизни в 2018 году. На мероприятии обсуждались меры, которые необходимо предпринять органам местной власти и заинтересованным службам для более эффективного развития городов и районов Брестской области в Год малой родины. В семинаре приняла участие заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина.-0-