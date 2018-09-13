Премию "Успешный старт" учредили в Гродненской области для молодых педагогов

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премию для молодых педагогов учредили в Гродненской области общественные объединения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Вера Гришечко.

Премия "Успешный старт" - совместный проект профсоюза и областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь".

"Участие в конкурсе смогут принять около 3 тыс. молодых педагогов. Это будут учителя-предметники, воспитатели дошкольных учреждений, социальные педагоги, дефектологи, мастера производственного обучения, педагоги-психологи и другие категории работников образования из всех районов области. Надеемся, премия станет стимулом для их дальнейшего саморазвития и совершенствования профессионального мастерства", - отметила Вера Гришечко.

Заявки на участие смогут подать педагоги, стаж которых не превышает 3 года. Номинантов на награды определят на конкурсной основе в два этапа: районном и областном. При оценке жюри будет учитывать не только результаты практической деятельности молодых педагогов, их активность в профессиональных конкурсах, фестивалях, конференциях и выставках, но и личностные, деловые качества, участие в жизни коллектива и общественных организаций.

Сегодня в Гродно проходит совместное республиканское заседание ветеранов педагогического труда и Молодежного совета отраслевого профсоюза, на котором будут изучены вопросы профессионального становления педагога и развития ветеранского движения. Участие в мероприятии принимают около 70 человек из разных регионов страны. Это опытные педагоги, представители Национальной академии наук Беларуси, студенты и учащиеся ведущих колледжей и вузов, профсоюзные активисты и руководители областных организаций отраслевого профсоюза из Минска, Бреста, Гомеля, Могилева и Витебска.-0-