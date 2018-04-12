Премьеру мюзикла о безопасности "Новые приключения Буратино" представят в Гомеле

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Премьеру мюзикла о безопасности "Новые приключения Буратино" представят сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Организаторами творческого проекта выступили Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям и средняя школа №67 Гомеля. Более 140 юных актеров на сцене Городского центра культуры через песни и танцы расскажут о том, как правильно переходить проезжую часть, отдыхать у водоемов, вести себя с незнакомцами, а также об опасностях, которые могут ожидать детей при игре с огнем. Вместе с главным героем Буратино ребята отправятся в сказочную страну и станут свидетелями и участниками захватывающих событий, которые еще раз докажут важность знаний правил безопасности.

Первыми зрителями мюзикла станут ученики начальных классов городских школ - всего около 500 детейт. Перед премьерой они смогут увидеть выставку работ-победителей конкурса "Спасатели глазами детей", поиграть с ростовыми куклами, сделать снимки на память в фотозоне. Кроме того, организаторы подготовили познавательные конкурсы и викторины.

В будущем постановку планируют представить и на других творческих площадках города. Мария Клезович отметила, что мюзикл станет в Гомельской области одним из мероприятий республиканской акции "За безопасность вместе".-0-