Пресс-конференция о мерах по благоустройству города Минска пройдет в БЕЛТА 26 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Благоустройство города Минска. Подготовка объектов городского хозяйства к зиме" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 сентября в 11.00.

В пресс-конференции примут участие начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич и руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова. Они расскажут о результатах работы по благоустройству дворов в текущем году и планах на будущий год, о мероприятиях осеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий, мерах по привлечению населения к раздельному сбору мусора и перспективах урегулирования вопросов содержания и выгула домашних животных.

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