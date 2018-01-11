Пресс-конференция о работе ЖКХ Минска пройдет в БЕЛТА 15 января

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 15 января в 11.00.

В рамках мероприятия планируется подвести итоги работы ЖКХ столицы в 2017 году, проинформировать о проделанной и планируемой работе по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и повышении эффективности системы, преимуществах и совершенствовании единой службы 115, изменениях в системе обслуживания и эксплуатации общежитий города, планах капитального и текущего ремонта, благоустройства дворовых территорий на 2018 год и др.

Участие в пресс-конференции примут руководители ГО "Минское городское жилищное хозяйство", КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома", КУП "Минские городские общежития".

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