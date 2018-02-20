Пресс-конференция по развитию здравоохранения Минска пройдет в пресс-центре БЕЛТА 22 февраля

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Совершенствование медицинского обслуживания в Минске" состоится 22 февраля в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко расскажет о том, что сделано для развития и улучшения качества столичного здравоохранения в 2017 году, и поделится планами и проектами на 2018 год.

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