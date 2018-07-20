Преступность в Могилевской области в I полугодии снизилась на 9%

20 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. По итогам работы за январь-июнь 2018 года на территории Могилевской области зарегистрировано 4903 преступления, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя.

В сельской местности также сократилось количество преступлений - на 11,6 %, а уровень преступности на 10 тыс. населения снизился с 50,5 до 46,2. Количество зарегистрированных преступлений по направлению деятельности уголовного розыска уменьшилось на 11,8 %.

За указанный период эффективнее велась работа по обеспечению неотвратимости наказания за преступления по линии уголовного розыска - (удельный вес преступлений, производство по которым окончено, наибольший в Беларуси - 70,2 % (по стране - 64,1 %).

Обеспечено сокращение числа и удельного веса преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними. Динамика снижения отмечается по преступным деяниям, которые совершили лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также иностранцы. Кроме того, сохраняется положительная тенденция по уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий, раненых и погибших в них граждан, а также ДТП, совершенных водителями в состоянии опьянения. "Нам удалось установить подозреваемых лиц по всем совершенным в текущем году убийствам, разбоям и грабежам из жилищ, умышленным причинениям тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и изнасилованиям", - подчеркнул начальник УВД Могилевского облисполкома.

В области были ликвидированы подпольная лаборатория по изготовлению особо опасного психотропного вещества амфетамина и пять помещений, специально приспособленных для выращивания конопли. Оперативники перекрыли один канал поставки наркотиков и психотропов из России в Беларусь, установили подозреваемых лиц по двум уголовным делам, возбужденным по фактам отравления наркотиками со смертельным исходом жителей Бобруйска и Осипович. Кроме того, пресечена деятельность 14 преступных групп, которыми совершено 21 преступление, в том числе в составе организованной преступной группы. Из незаконного оборота изъято и уничтожено почти 2,9 кг наркотиков и психотропов. При этом 32 раза наркотики изымались в крупном размере. Игорь Щербаченя особо отметил первостепенную роль органов внутренних дел как координатора работы по борьбе с наркотизацией населения среди всех субъектов профилактики.

По словам начальника УВД, не менее важной задачей остается обеспечение экономической безопасности. В результате совершения различных противоправных деяний причиненный урон превысил Br1,1 млн. В условиях складывающейся ситуации в сфере экономики наиболее актуальными направлениями остаются противодействие преступной деятельности коррумпированных должностных лиц в сферах государственных закупок, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства при реализации государственных программ.

"В целом принимаемые меры позволяют поддерживать в регионе общественный порядок, обеспечивать общественную и экономическую безопасность, защиту личных и имущественных прав и интересов граждан", - резюмировал Игорь Щербаченя.-0-