9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Претенденты на депутатский мандат выдвинуты во всех округах Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва.

Всего в окружные избирательные комиссии поданы заявления от 145 кандидатов в депутаты. На 57 депутатских мандатов в среднем претендуют 2,5 человека. На предыдущих выборах в местные Советы конкурс в областной Совет составлял 2,2 человека на место. Самый большой конкурс в двух Брестских округах - Строительном №5 и Киевском №6, где на одно место претендуют по 6 выдвиженцев. В семи других округах в областном центре, а также в Березовском избирательном округе №24 выдвинуто по 4 человека.

Безальтернативными в случае регистрации претендентов кандидатами в депутаты будут выборы в областной Совет в пяти округах. Это, в частности, Логишинский и Пинковичский в Пинском районе, Давид-Городокский - в Столинском, Центральный и Западный округа - в Пинске, где выдвинуто по одному кандидату.

Предварительно, одним способом выдвинуто 123 человека, из них 35 - гражданами путем сбора подписей, 54 - трудовыми коллективами, 34 - политическими партиями. Гражданами и трудовыми коллективами выдвинуто 17 человек, гражданами и политическими партиями - 5. Всего от политических партий выдвинуто 39 человек. В том числе от Белорусской партии левых "Справедливый мир" - 6, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) - 10, КПБ - 7, Либерально-демократической партии - 6, Объединенной гражданской партии - 4, Партии БНФ - 1, Республиканской партии труда и справедливости - 5 человек.

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась 9 января и продлится по 18 января.-0-

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