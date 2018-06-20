Презентация молодежных проектов и инициатив пройдет 23 июня в Могилеве

20 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 23 июня, накануне Дня молодежи, на площади Звезд пройдет масштабный молодежный праздник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

"Статус молодежной столицы Беларуси требует от нас особых подходов, поэтому мы решили использовать новые форматы в проведении молодежного праздника. В центре внимания будет молодежь со своими проектами, идеями и инициативами", - отметила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Инна Короткевич.

Площадь Звезд станет площадкой для презентации направлений деятельности не только Союза молодежи города, но и тех творческих центров, клубов, студий, которые предлагают юным могилевчанам правильно организовать свой досуг, найти друзей по интересам. Вся площадь будет разбита на зоны, где пройдут спортивные, творческие и танцевальные мастер-классы. Запланированы шоу-программы, конкурсы, лотереи. Студия моды и дизайна AVA презентует дизайнерскую коллекцию "Грезы", проведет мастер-классы по красоте и стилю, изготовлению дизайнерских украшений для детей и молодежи. Могилевский городской отдел МЧС готовит мастер-классы спортивного, развивающего характера, а департамент охраны МВД организует фотозону в специальной защитной амуниции.

Академия развития интеллекта для детей и взрослых Smartum организует открытую презентацию уроков по ментальной арифметике. Участники праздника смогут своими глазами увидеть, как юные могилевские гении считают быстрее калькулятора. Уже полюбившаяся юным могилевчанам выездная научная лаборатория от праздничного агентства "Открывашка" презентует различные научные эксперименты и интересные открытия, покажет сказочное шоу гигантских и огненных мыльных пузырей. Клуб активного отдыха "Рубикон" установит профессиональное спортивное надувное поле для игр в лазертаг, организует выставку и презентацию оружия для страйкбола, пейнтбола, фотозону. А клуб виртуальной реальности ZION предложит погрузиться в цифровой мир, море позитива и безграничные возможности.

Школа компьютерного обучения для детей и взрослых "Айтиландия" устроит день увлекательной робототехники: познакомит с удивительными роботами, устроит соревнования на роботах-самолетиках, проведет открытые уроки программирования для самых маленьких "Сделай свой мультик сам!". Школа организует интеллектуально-развлекательную викторину, покажет роботов-парковщиков, 3D-фокусы.

В самом сердце площади Звезд на сцене будут соревноваться участники дополнительного вокального конкурсного этапа Международного фестивального проекта "Звездочет", а затем состоится гала-концерт победителей его вокальных и хореографического этапов.

"Идея поведения такого праздника родилась во время активной работы с общественностью города, городской блогосферой. Это дает нам возможность вместе делать то, что интересно жителям города. Так и была создана платформа для презентации городских проектов и направлений деятельности детских, молодежных развивающих центров. Мы услышали и увидели потребность могилевчан в такой площадке для самореализации и создали ее", - подчеркнула Инна Короткевич.-0-