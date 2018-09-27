При подготовке к областным "Дажынкам" планируется больше внимания уделять ремонту дорог - Шерстнев

27 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области при подготовке следующих населенных пунктов к областному празднику "Дажынкі" увеличат объем дорожных работ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению данного праздника в Верхнедвинске 28 сентября, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондента БЕЛТА.

Николай Шерстнев подчеркнул огромную социальную нагрузку, которую несет праздник: к его проведению тщательно готовятся, возводится и реконструируется множество объектов. "Эту работу мы продолжим. Однако необходимо приводить в порядок не только сам город, но и дороги районного значения, поэтому при подготовке следующего праздника будем рассматривать вопрос увеличения объема дорожных работ", - подчеркнул губернатор.

Подготовка города, принимающего "Дажынкі", проводится заблаговременно. "На три года вперед мы планируем объем работы, чтобы последовательно, не для галочки воплощать потом задуманное: изготовить проектно-сметную документацию, провести тендеры, заменить коммуникации, привести в порядок объекты, как в том же Верхнедвинске. Это огромнейшая работа", - констатировал Николай Шерстнев.

Руководитель области также обратил внимание, что главный результат этого труда заключается в создании комфортной основы для жизни, а задача местных органов власти - привлечь инвесторов, которые будут создавать рабочие места. "Тогда в комплексе мы создадим условия, при которых молодежь будет оставаться", - убежден Николай Шерстнев.-0-