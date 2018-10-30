Причины отключения электричества в Новополоцке расследует комиссия

30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Причины отсутствия в Новополоцке электроснабжения в течение нескольких часов 29 октября расследует комиссия, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".
"Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам ее работы будет опубликовано официальное заявление", - проинформировали в Витебскэнерго.
Как сообщалось, жители нефтеграда начали жаловаться на проблемы с электричеством и водоснабжением около 16.00 29 октября. По предварительной информации, причиной стало падение одной из опор на линии электропередачи, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк. Местные электросети переходили на резервное питание. К 19.00 электроснабжение жителей Новополоцка было восстановлено.-0-
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