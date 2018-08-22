Прием документов продлен в 6 учреждениях профтехобразования Минска

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием документов продлен в шести учреждениях профессионально-технического образования Минска, сообщила сегодня журналистам заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это в основном учреждения строительного профиля. При этом, если рассматривать со стороны заказчиков кадров, то это достаточно востребованные в настоящее время профессии, такие как бетонщик, арматурщик. Заработная плата превышает среднюю по Минску, и предприятия даже готовы заключать с учащимися целевые договоры. Но молодые люди, наверное, до конца не осознают возможности дальнейшего трудоустройства", - сказала Елена Черных.

В этом году в учреждениях профессионально-технического образования начнется обучение по двум новым специальностям. "В Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко открыта специальность "Визуальный мерчендайзинг". В этом году мы заняли первое место на республиканском конкурсе WorldSkills, и наша учащаяся поедет защищать честь страны в Казань в 2019 году. Еще одна новая специальность - "Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства" - очень востребована сегодня на стройках. Будем надеяться, что до первого сентября учреждения профессионально-технического образования укомплектуются по всем специальностям", - отметила представитель комитета по образованию Мингорисполкома.-0-