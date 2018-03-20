Приемы граждан в регионах ускоряют решение проблем местных жителей - Евсеев

20 марта, Крупки /Корр. БЕЛТА/. Выездные приемы в регионах позволяют ускорить решение проблем местных жителей. Такое мнение журналистам высказал помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, который провел сегодня прием граждан по личным вопросам в Крупках, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приемы граждан позволяют из первых уст узнать о проблемах, такая форма общения приближена к реальной жизни, - сказал Игорь Евсеев. - Выезжаем на места, чтобы увидеть проблемы граждан и принять решение. Если сразу не получается снять тот или иной вопрос, я беру его на контроль, поручаю соответствующим службам местных органов власти в нем разобраться. Впоследствии меня информируют о принятых решениях или проведенных мероприятиях". Он высказал мнение, что выездные приемы в регионах ускоряют решение проблем обратившихся на них местных жителей.

На прием к помощнику Президента сегодня записались почти два десятка человек. Игорь Евсеев обратил внимание, что это довольно большое количество. "Не каждый человек по разным причинам может добраться до столицы, так как в Минской области нет областного центра. Порой, местные власти не принимают своевременные решения. Когда же обращения берутся на контроль вышестоящими органами, вопросы решаются быстрее", - заметил Игорь Евсеев.

В основном поступают вопросы благоустройства улиц, жилищно-коммунального хозяйства, например, касающиеся несоответствующей температуры в квартирах, течи кровель. Не теряет актуальности земельная тема, вопросы транспортного обеспечения, здравоохранения, образования. Кроме того, точечно приходится решать определенные проблемы домов культуры, библиотек. Ряд вопросов, которые сегодня во время приема поднимались жителями Крупок и Крупского района, знакомы Игорю Евсееву с того времени, когда он возглавлял УВД Минобисполкома. Помощник главы государства особо подчеркнул, что количество поступающих заявлений от граждан, в том числе в Администрацию Президента, снижается, что свидетельствует о возросшем качестве их рассмотрения на местном уровне.

Сегодняшний прием в Крупском райисполкоме длился несколько часов. Жительница агрогородка Ухвала ходатайствовала о строительстве водонапорной башни. Сейчас водоснабжение населенного пункта осуществляется одной артезианской скважиной без накопительной емкости. В случае порыва центрального водопровода, подача воды сразу прекращается всем потребителям. По заверениям представителей Ухвальского сельисполкома, ремонтные работы при возникновении аварийных ситуаций проводятся незамедлительно. Главная причина порывов - изношенность водных коммуникаций. Строительство водонапорной башни, по предварительным расчетам, обойдется в Br200 тыс., и выделение средств из бюджета на эти цели в 2018 году не запланировано. Зампредседателя Крупского райисполкома Анатолий Ганчар отметил, что проблема хорошо известна, в Ухвале создается производственный участок ЖКХ. Предполагается, что он начнет работу в первом полугодии этого года. Участок будет решать текущие вопросы по своему направлению, в том числе, касающиеся водоснабжения. Выслушав все заинтересованные стороны, Игорь Евсеев взял обращение на контроль.

Аналогичное решение помощник Президента принял и по итогам рассмотрения коллективного обращения жителей Крупок, проживающих в одном из микрорайонов райцентра по улицам Юбилейной, Октябрьской, Партизанской, Заречной. Ими был поднят вопрос о благоустройстве микрорайона. В данный момент готовятся документы для проведения тендера по выбору подрядчиков. Игорь Евсеев потребовал, чтобы работы велись последовательно и уже предстоящим летом были видны первые результаты.

Затрагивались во время приема также темы подсыпки дорог песчано-гравийной смесью, грейдирования, асфальтирования, благоустройства дворовых территорий, утепления многоквартирных домов. Игорь Евсеев рассматривал обращения по поводу газификации агрогородка Узнацк, выделения бюджетных средств для строительства распределительного газопровода в городском поселке Бобр для одного из потребительских кооперативов по газификации, приватизации жилья, уличного освещения, работы автобусных маршрутов.

Проблемные вопросы, прозвучавшие во время приема, взяты на контроль.-0-