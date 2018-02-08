Приглашения на местные выборы в Минской области направлены более 1,1 млн избирателей

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приглашения на выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва в Минской области направлены более 1,1 млн избирателей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном избиркоме.

Всего в списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 590 жителей центрального региона. Во время предыдущей кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания в 2016 году списки избирателей насчитывали 1 млн 119 тыс. 684 человека. Каждый избиратель имеет право до 12 февраля текущего года проверить, включен ли он в список и верные ли сведения о нем указаны.

В Минской области в местные Советы 28-го созыва предстоит избрать 3 451 депутата, в том числе 60 депутатов - в областной Совет, 38 - в Жодинский городской Совет, 702 - в районные Советы, 40 - в Советы городов районного подчинения, 63 - в поселковые и 2 548 - в сельские. На эти места претендуют 3 703 кандидата.

Правом обратиться к избирателям со своими программами в эфире радиостанции "Минская волна" воспользовались 77 кандидатов в депутаты Миноблсовета.

В Минской области работают 247 территориальных избиркомов областного, районного, городского, поселкового и сельского уровней. Сформировано 60 окружных избиркомов по выборам в Миноблсовет. Всего образован 991 участок для голосования (в том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, - 36, в воинских частях - 5).

С 2 по 12 февраля включительно для приема избирателей в участковых избирательных комиссиях организовано дежурство: по будням - с 17.00 до 19.00, по субботам - с 12.00 до 14.00.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-