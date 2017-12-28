Приглашения на профсоюзные елки в Брестской области получили почти 9 тыс. ребят

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Приглашения на новогодние утренники во время акции "Профсоюзы - детям" в Брестской области получили почти 9 тыс. ребят, сообщил сегодня журналистам председатель областного объединения профсоюзов Александр Мурашкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году областной Дворец культуры профсоюзов подготовил 30 новогодних утренников - приходят в среднем по 300 детей. Профсоюзные организации области за счет взносов работающих пап и мам выкупили на представления более 8 тыс. билетов. Еще 800 реализовано самим ДК. Коллективы художественной самодеятельности подготовили интересную программу ", - подчеркнул Александр Мурашкин.

Сегодня участниками двух утренников, организованных Брестским областным объединением совместно с обкомами отраслевых профсоюзов, стали около 600 детей из разных районов области. Приглашения на елку получили дети членов профсоюзов, дети из малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды. Ребят ждала новогодняя история о похищении Снегурочки, в которой добро побеждает зло. Профсоюзный лидер области тепло поздравил юных гостей с наступающими праздниками, пожелал им хорошего настроения, здоровья, мечтать и верить в чудеса.

В канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы традиционно оказывают благотворительную помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей. Профсоюзные организации Брестской области являются шефами 31 детского учреждения - это школы-интернаты, детские дома семейного типа, социальные приюты, дома ребенка. По согласованию с руководством ежегодно этим учреждениям оказывается помощь в виде перечисления денег, приобретения сладких новогодних подарков, детских игрушек, книг, канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды, обуви, бытовой техники, музыкальной аппаратуры и других товаров.

Круглогодичная благотворительная акция "Профсоюзы - детям" проходит на протяжении полутора десятков лет. В летнюю оздоровительную кампанию этого года на приобретение и удешевление стоимости детских путевок из профсоюзных бюджетов Брестской области всех уровней направлено Br220 тыс. На акцию "Дети идут в школу" было выделено более Br600 тыс.-0-

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