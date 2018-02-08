8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Приглашения на выборы в Брестской области получат свыше 984 тыс. избирателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Александр Коледа.

Участковые комиссии практически завершили формирование списков избирателей. Всего в них включены 984 173 жителя региона. Это на 8555 меньше по сравнению с парламентскими выборами в 2016 году. В соответствии с Избирательным кодексом, у каждого избирателя есть право до 12 февраля проверить, включен ли он в список и верные ли сведения о нем указаны.

На 7 февраля в избирательных комиссиях всех уровней зарегистрированы 2815 наблюдателей, в том числе 2076 - в участковых избиркомах. Самое большое представительство у РОО "Белая Русь" (1181 наблюдатель) и ОО "БРСМ" (1143 наблюдателя).

В Брестской области во все виды Советов предстоит избрать 2962 депутата, в том числе 57 депутатов в областной Совет, 107 - в городские, 500 - в районные, 76 - в Советы городов районного подчинения и 2222 - в сельские. На эти места претендуют 3254 кандидата. Более 200 из них открыли специальные избирательные счета для сбора добровольных пожертвований.

От 67 кандидатов в избирательные комиссии было подано 289 уведомлений о проведении массовых мероприятий на открытых площадках, от 92 кандидатов - 199 заявлений о проведении встреч с избирателями в помещениях. По информации РУП РТЦ "Телерадиокомпания "Брест", 40 кандидатов в депутаты областного Совета из 141 воспользовались правом обратиться к избирателям в эфире радио "Брест" со своими программами. "На самом деле мы ожидаем большей активности от кандидатов накануне выборов", - отметил Александр Коледа.

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-

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