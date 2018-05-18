Пришкольные лагеря Гомельской области примут летом более 34 тыс. учащихся

18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Летом в Гомельском регионе оздоровительные лагеря на базе учреждений образования посетят более 34 тыс. учащихся, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела воспитательной и социальной работы управления образования Гомельского облисполкома Ирина Дробышевская.

Будут работать пришкольные лагеря как дневного, так и круглосуточного пребывания. Оздоровить в них планируется более 400 детей с особенностями психофизического развития и около 2 тыс. детей-сирот.

Традиционно объединит всех желающих проект "Профессиональные каникулы": на базе учреждений образования будут работать профориентационные лагеря для учащихся. Особое внимание районные отделы образования уделят временной трудовой занятости школьников. "Планируется открыть свыше 200 лагерей труда и отдыха. Их посетят более 3,5 тыс. ребят, которые смогут поучаствовать в проектах совместно с управлениями по труду, занятости и социальной защите населения. Среди предлагаемых работ - ремонт школьной мебели, библиотечного фонда, изготовление стендов, благоустройство территории. Еще школьники могут потрудиться на уборке овощей и фруктов, лесопосадках", - рассказала Ирина Дробышевская.

В период летних каникул в области также откроются районные и городские лагеря для детей, организованные совместно с подразделениями воинских частей, погрангруппами, отделами внутренних дел, отделами по чрезвычайным ситуациям, ОСВОД, детскими и молодежными организациями. Для учащихся учреждений профессионально-технического образования областные летние лагеря организуют в/ч 5525, Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, Мозырская погрангруппа.

"Отправить ребенка на оздоровление можно и в загородные стационарные лагеря. Будут работать 10 таких воспитательно-оздоровительных учреждений в Гомельском, Речицком и Светлогорском районах. Также областной межведомственной программой по обеспечению занятости детей "Лето на пользу 2018" предусмотрен не только активный отдых в лагерях, но и всевозможные тематические мероприятия, акции, конкурсы и областные слеты", - заключила Ирина Дробышевская.-0-