Прививки против бешенства в Минске можно сделать в 19 поликлиниках

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба в связи с выявлением случая бешенства собаки в Минске напоминает об основных признаках, профилактике заболевания и учреждениях здравоохранения, где можно получить антирабическую помощь.

Вакцинация проводится в 13 взрослых и шести детских поликлиниках: УЗ "1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района Минска" (ул. Сухая,6), УЗ "2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района Минска" (ул. Якубовского,33), УЗ "3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района Минска" (ул. Воронянского,13), УЗ "4-я городская поликлиника" (пр. Победителей,25), УЗ "14-я центральная районная поликлиника Партизанского района Минска" (детское и взрослое население, ул. Фроликова,2), УЗ "17-я городская клиническая поликлиника" (ул. Герасименко, 49), УЗ "18-я городская поликлиника" (ул. Плеханова,60), УЗ "19-я центральная районная поликлиника Первомайского района Минска" (пр. Независимости,119), УЗ "23-я городская поликлиника" (пр. Рокоссовского,134), УЗ "25-я центральная районная поликлиника Московского района Минска" (ул. Рафиева,60), УЗ "30-я городская клиническая поликлиника" ул. Кольцова,53/2), УЗ "33-я городская студенческая поликлиника" (ул. Сурганова,45 к.4), УЗ "36-я городская поликлиника" (детское и взрослое население, ул. Бачило,9), УЗ "3-я городская детская клиническая поликлиника" (ул. Могилевская,2/3), УЗ "7-я городская детская поликлиника" (ул. Плеханова,127), УЗ "8-я городская детская клиническая поликлиника" ул. Есенина,66), УЗ "11-я городская детская поликлиника" (ул. Никифорова,5), УЗ "13-я городская детская клиническая поликлиника" (ул. Кижеватова,60), УЗ "25-я городская детская поликлиника" (ул. Одинцова, 75).

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, которое поражает животных и человека, является смертельным. Скрытый (инкубационный) период бешенства у животных может длиться от 14 дней до года (чаще 6-12 недель). Наиболее характерные признаки заболевания - слюноотделение, водобоязнь, агрессивность, паралич, но иногда они могут отсутствовать.

У животных бешенство протекает в трех формах: буйной, тихой, атипичной. Больное буйной формой животное становится агрессивным, прячется по углам, часто меняет место обитания, убегает из дома, грызет несъедобные предметы; голос сипнет или совсем пропадает; животное становится раздражительным, отказывается от пищи и воды, не откликается на зов, не слушается хозяина.

Наиболее опасны тихая и атипичная формы бешенства. Основные признаки болезни могут быть выражены слабо, что приводит к позднему ее распознаванию.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с больным в результате укуса, оцарапывания, ослюнения поврежденных и внешне не поврежденных кожных покровов (микротравм) или наружных слизистых оболочек глаз, полости рта, носа, а также при соприкосновении с каким-либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного. Наиболее опасны укусы, царапины, нанесенные когтями животных, или ослюнения головы, лица, шеи и пальцев рук.

Для профилактики и защиты от бешенства необходимо строго соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, ежегодно делать им прививки против бешенства; избегать контактов с дикими и безнадзорными животными; проявлять настороженность в случае необычного поведения или без причины агрессивного поведения. Не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, по возможности за животным должно быть установлено 10-дневное наблюдение.

В случае получения травм или ослюнения рану, кожу, слизистые необходимо в максимально короткие сроки обильно промыть водой с мылом в течение 15 минут, края раны обработать 70-процентным спиртом или 5-процентным спиртовым раствором йода, наложить повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку это может привести к трагическим последствиям.

Как сообщалось, в Минске установлено бешенство у павшей собаки породы кане-корсо. Животное было обнаружено 7 января во Фрунзенском районе города, затем передано в Слуцк или Слуцкий район Минской области. 11 января собаку нашли в Октябрьском районе столицы в границах улицы Кижеватова и пер.Корженевского. В случае, если домашний питомец контактировал с больным животным, специалисты рекомендуют показать его ветеринарному врачу и самим обратиться в поликлинику для решения вопроса о целесообразности иммунизации против бешенства.-0-