Пряники с изображением Марадоны изготовили в Бресте

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Берестейский пекарь" изготовил пряники с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сладкая продукция изготовлена по специальному заказу футбольного клуба "Динамо-Брест". В клубный фан-шоп поступили пряники двух видов. На одном из них глазурью нанесено изображение аргентинского футболиста Диего Марадоны, который после окончания чемпионата мира в России приступит к выполнению обязанностей председателя правления брестского "Динамо". Также поклонникам "бело-синих" предлагают отведать пряники, на которые нанесены фирменные цвета клуба из города над Бугом.

Как сообщалось, в мае Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест". Согласно соглашению, аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-