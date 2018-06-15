Пряники с изображением Марадоны изготовили в Бресте

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Берестейский пекарь" изготовил пряники с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сладкая продукция изготовлена по специальному заказу футбольного клуба "Динамо-Брест". В клубный фан-шоп поступили пряники двух видов. На одном из них глазурью нанесено изображение аргентинского футболиста Диего Марадоны, который после окончания чемпионата мира в России приступит к выполнению обязанностей председателя правления брестского "Динамо". Также поклонникам "бело-синих" предлагают отведать пряники, на которые нанесены фирменные цвета клуба из города над Бугом.
Как сообщалось, в мае Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест". Согласно соглашению, аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-
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