Пробег в память подвига танковой роты Колобанова пройдет в Минске 10 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический пробег, посвященный подвигу танковой роты Зиновия Колобанова, пройдет в Минске 10 июня, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района.

Участникам предстоит пробежать дистанции в 1 км и 21 км, старт назначен на 11.00 и на 11.20 возле "Чижовка-Арены". Лучших наградят памятными призами.

Организаторами легкоатлетического пробега выступают управление спорта и туризма Мингорисполкома, Фонд поддержки и организации Минского международного марафона, Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района, клуб любителей бега "Аматар". Акция проводится во второй раз.

Зиновий Колобанов, один из советских танковых асов, совершил свой главный подвиг 20 августа 1941 года недалеко от Красногвардейска (ныне - Гатчина), где подбил 22 немецких танка. После войны трудился на столичном автозаводе, похоронен на Чижовском кладбище.-0-