29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Проблемы с электричеством и водоснабжением в Новополоцке планируют решить к 18.00, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Альберт Шакель.

Примерно в 16.00 пользователи соцсетей начали сообщать об отсутствии электричества и воды в домах Новополоцка.

"На линии электропередачи, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное питание. Планируем водо-, электро- и теплоснабжение восстановить к 18.00. На месте происшествия работают специалисты", - отметил Альберт Шакель.

Сегодня в большинстве районов Витебской области, которые находятся в северной части региона, идет обильный мокрый снег.-0-