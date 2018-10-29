29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Проблемы с электричеством и водоснабжением в Новополоцке планируют решить к 18.00, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Альберт Шакель.
Примерно в 16.00 пользователи соцсетей начали сообщать об отсутствии электричества и воды в домах Новополоцка.
"На линии электропередачи, которая подает электроэнергию в Полоцк и Новополоцк, упала одна из опор. Местные электросети перешли на резервное питание. Планируем водо-, электро- и теплоснабжение восстановить к 18.00. На месте происшествия работают специалисты", - отметил Альберт Шакель.
Сегодня в большинстве районов Витебской области, которые находятся в северной части региона, идет обильный мокрый снег.-0-
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