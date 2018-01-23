Продажи автомобилей в Минске в 2017 году выросли более чем на 60%

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество продаж по некоторым группам непродовольственных товаров в Минске в 2017 году заметно выросло, особенно высокий показатель роста по автомобилям - их куплено на 63% больше, чем в 2016-м, сообщили БЕЛТА в главном статистическом управлении города Минска.

В абсолютных цифрах в 2016 году реализовано 10 271 авто, в прошлом - 16 742. Ощутимо поднялись продажи стиральных машин и машин для сушки одежды (на 33,5%), верхней одежды из трикотажа (27,2%), холодильников и морозильников бытового назначения (18,6%).

Больше куплено в столичных магазинах кожаной обуви (14,5%). Вырос в 2017 году спрос на нижнее белье (12,7%), чулочно-носочные изделия (7%), средства бытовой химии (6,5%). Чуть больше, чем в 2016 году, приобретено стройматериалов и телевизоров (рост на 5,3%).

Между тем в группе продовольственных товаров самый заметный скачок продаж показали свежие овощи (за исключением картофеля) и грибы - они прибавили по 33,1% по сравнению с 2016 годом. Продажи фруктов и орехов выросли на 19,5%, гречневой крупы - на 14,9%. Примечательно, что на фоне выросших продаж слабоалкогольных напитков (12,4%), коньяка, коньячных напитков и бренди (12,3%) пиво, плодовые вина и водка, наоборот, приобретались в меньшем количестве (падение соответственно на 2,7%, 15,3% и 1,8%).

Продажи мяса и мясных продуктов немного увеличились, за исключением говядины - ее покупали меньше на 10,1%, мясных консервов и субпродуктов (минус 8,7%). Продажи рыбы и продуктов из нее остались почти на уровне 2016 года. Ниже уровня предыдущего года оказались продажи сахара и сахарозаменителей, масел растительного и сливочного, муки и мучных кондитерских изделий и некоторых других продовольственных товаров.-0-