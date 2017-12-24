24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи товаров в минских магазинах в предновогодние дни возрастают в 3-5 раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Александр Фролов.

"Традиционно ориентировочно с 28 декабря отмечается значительный рост покупательской активности, в 3-5 раз повышается проходимость торговых объектов. Столичная торговля готова удовлетворить повышенный спрос на продукты к новогоднему столу, созданы необходимые запасы овощных консервов, шампанского, сладостей", - отметил Александр Фролов.

Ожидаемая реализация игристых вин составит более 2,6 млн бутылок, что выше уровня прошлого года на 2%. В ассортименте сегодня насчитывается свыше 30 наименований напитка разной емкости на любой вкус и кошелек - от Br4 до Br12. Подарочных наборов кондитерских изделий заготовлено более 500 тыс. штук, что на 20% больше, чем в прошлом году. Их предлагается около 90 наименований. Средние розничные цены - от Br4,6 (вес - 300 г) до Br48 и выше (вес - 3 кг).

Оригинальные новогодние торты, пирожные, рулеты, пряники подготовил КУП "Минскхлебпром", в торговом доме "На Немиге" 27 и 28 декабря с 11.00 до 14.00 организуют дегустацию новинок.

Для покупателей предложен более удобный режим работы объектов торговли и общественного питания. 25, 31 декабря и 7 января продовольственные и непродовольственные магазины будут работать по графику рабочего дня. 1 января для продовольственных магазинов предложен режим работы с 10.00 до 18.00, для непродовольственных - допускается выходной. Предприятия подготовили многочисленные скидки и акции.-0-