Продажу спиртного ограничат в Витебске в день выпускных балов

26 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Продажу спиртного в Витебске ограничат в день проведения выпускных балов. Такая информация размещена на официальном сайте Витебского горисполкома, сообщает БЕЛТА.

По решению Витебского горисполкома, 9 июня, в день проведения в школах и гимназиях выпускных вечеров, продажа алкогольных напитков (водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других, с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов) будет ограничена с 15.00 до 24.00.

Исключение составят объекты общественного питания розничной торговли - там можно будет купить спиртные напитки в розлив.-0-