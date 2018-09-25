Продукты пчеловодства и украшения из камня предложит "Слуцкі кiрмаш"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Республиканская выставка-ярмарка "Слуцкі кiрмаш" пройдет 26-29 сентября в Слуцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по рекламно-издательской деятельности и связям с общественностью внешнеэкономического отдела УП "Минское отделение БелТПП" Игорь Цыганков.

"Зарегистрировались около 40 экспонентов, из которых около 60% - индивидуальные предприниматели. В мероприятии примут участие ремесленники. Среди них мастер по созданию украшений из камня, а также такие крупные предприятия, как "Слуцкий уксусный завод" и "Белкнига". В том числе свою продукцию представят пчеловоды, рыбхозы и другие", - рассказал Игорь Цыганков.

Кроме того, можно будет приобрести одежду, обувь, косметику, парфюмерию, бижутерию, сувениры, украшения, головные уборы, продукты питания, специи и другие товары.

Мероприятие будет проводиться в городском Молодежном центре (ул. Ленина, 158) и на прилегающей территории с 10.00 до 19.00. Организаторами выступают Минское отделение БелТПП и Слуцкий райисполком.-0-