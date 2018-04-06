Проект будущей жилой застройки у Ботанического сада презентуют для обсуждения в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Первомайского района приглашает жителей района с 15 апреля по 9 мая принять участие в общественном обсуждении изменений в "Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. Козлова - ул. Платонова - ул. Академической - пер. Козлова". Соответствующее объявление опубликовано на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.

Указанная площадка возле Ботанического сада отдана городом под строительство жилья, для чего предложено сначала снести часть промзоны. Планом до 2023 года предусмотрено строительство целого квартала на 3,5 тыс. жителей. В проекте фигурируют несколько девятиэтажек и крупный комплекс повышенной этажности. Заложена и сопутствующая жилому кварталу инфраструктура: детский сад, школа, поликлиника, торговый и спортивно-оздоровительный центры.

Ознакомиться с экспозицией можно в указанный период в холле Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли (ул. Ботаническая, д. 13) ежедневно кроме выходных с 8.45 до 18.00, по пятницам - до 16.45. Презентация состоится 18 апреля в 18.00 в актовом зале колледжа.

Материалы по общественным обсуждениям будут также размещены на сайте администрации Первомайского района.-0-