Проект MICE in Minsk переходит в формат постоянно действующего конгресс-бюро

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект в области индустрии делового туризма MICE in Minsk в 2018 году переходит в формат постоянно действующего конгресс-бюро. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель проекта Анатолий Акантинов.

На днях в Минске состоялась рабочая встреча по вопросам развития MICE (от англ. meetings - встречи, incentives - поощрения, conferences - конференции, exhibitions/events - выставки/события) - области индустрии делового туризма, связанной с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Итогом стала разработка плана действий на 2018 год. Для консолидации усилий также принято решение проводить подобные встречи и информационную работу среди участников и партнеров проекта. Предполагается, что постоянно действующее конгресс-бюро будет реализовывать конкретные совместные мероприятия на основе заключенных с партнерами договоров, а также внедрять передовой опыт аналогичных конгресс-бюро других стран. По мере развития проекта планруется создание ассоциации и фонда.

Анатолий Акантинов назвал перспективные страны для развития MICE-туризма, выделив три стратегических направления: Европа (Германия, Австрия, Италия, Франция, Великобритания), Азия (Турция, Израиль, Китай, Ирак, и др.), Россия. Важными отраслевыми направлениями являются IT, e-медицина, логистика, машиностроение, деревообработка, водные ресурсы, энергетика и др. Чтобы развивать каждое из них в виде отдельных проектов, как и MICE в целом, необходимо наладить надежную и непрерывную коммуникацию и обмен опытом. Достигнутые на начальном этапе результаты уже дают большие преимущества, а использование ресурсов и возможностей участников рынка откроет новые перспективы, уверен Анатолий Акантинов. Кстати, хотя индустрия встреч Минска пока находится на стадии формирования, уже сейчас в рейтинге событийного потенциала столиц государств ШОС/СНГ город располагается в середине, занимая седьмую строчку. Даже несмотря на отсутствие в Минске конгрессно-выставочного центра.

Участники встречи поделились своими планами и мероприятиями на 2018 год. Звучали предложения об участии в международных туристических выставках, использовании площадок Дней города Минска в других городах для продвижения потенциала MICE, организации новых фестивалей, событий на уникальные темы и др. Большое количество значимых событий, которые необходимо сопроводить туруслугами, ожидается на площадке "Минск-Арены", в том числе чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту (март), ЧМ по баскетболу среди девушек (июль), детское "Евровидение" (ноябрь) и др. Масштабные мероприятия в Несвижском замке обозначил Большой театр. Союз организаторов выставок и ярмарок проявил заинтересованность в сотрудничестве с проектом в контексте развития конгрессного направления и реализации совместных проектов. А участие в проекте Национального агентства по туризму, чья деятельность согласуется с госпрограммой "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы, поднимает значимость MICE in Minsk на новый уровень.

Всего на рабочей встрече в Минске присутствовало около 30 участников: представителей гостиниц, ивент-агентств, туроператоров, общественных объединений, органов госуправления и др.

Проект MICE in Minsk реализуется с февраля 2016 года и объединяет туроператоров (DMC) и ивент-агентства, гостиницы, загородные площадки, органы госуправления. Он направлен на развитие города Минска и Беларуси как площадки для проведения конференций, конгрессов, форумов, выставок, корпоративов, тимбилдингов, фестивалей.-0-