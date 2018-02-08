Проект по дистанционному съему показаний счетчиков воды в Минске может быть реализован за 5 лет

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по дистанционному автоматизированному съему показаний счетчиков воды в Минске может быть реализован в течение пяти лет, сообщил в эфире программы "Большой город" на телеканале "Столичное телевидение" директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин, сообщает БЕЛТА.

"Все зависит от ряда факторов - технических, экономических, организационных. Думаю, что для Минска речь будет идти в среднем о пяти годах", - отметил Олег Аврутин.

По его словам, такая система, не требующая фактического участия жильцов и предприятия, упростит процесс сбора данных расхода воды. Прибор, укомплектованный радионакладкой, в автоматическом режиме в 23.59 последнего дня месяца будет снимать показания и передавать их в АИС "Расчет ЖКУ". Ожидается, что проект стартует в текущем году. Новый подход в качестве эксперимента уже применяется в четырех домах города.

Всего в столице насчитывается более 1,8 млн индивидуальных приборов учета, рассматриваются разные варианты организации дистанционного съема. "Вопрос находится на стадии детальной проработки учеными и специалистами в области радиосвязи. Скорее всего, будет производиться не установка радионакладки, а плановая замена прибора учета. Она проводится раз в шесть лет", - пояснил Олег Аврутин.

Отвечая на вопрос о возможных ошибках при автоматическом начислении платы, он заверил, что по-прежнему граждане смогут контролировать свой расход воды и сверять данные.

Говоря об источнике финансирования, Олег Аврутин отметил: "Будем стараться решить вопрос так, чтобы это не повлекло увеличения платежей со стороны населения".

Также КУП "Минскводоканал" в нескольких многоквартирных домах планирует провести эксперимент по оборудованию приборов учета воды антимагнитными пломбами-индикаторами. Его цель - сведение к минимуму возможности применения потребителями устройств и приспособлений, искажающих показания. Продолжится работа по выявлению скрытых утечек воды.-0-