Проект по оказанию интегрированных услуг пациентам запустят в противотуберкулезном диспансере Минска

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. На базе 2-го городского противотуберкулезного диспансера Минска в текущем году планируют запустить пилотный проект по интегрированному оказанию услуг пациентам. Об этом сообщил сегодня в Бресте директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем на базе 2-го городского противотуберкулезного диспансера Минска запустить пилотный проект по интегрированному оказанию услуг с тем, чтобы в условиях одного диспансера пациент мог получить помощь нарколога, психолога, других специалистов. Также пациенты с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом будут там получать контролируемое лечение, в том числе антиретровирусными препаратами", - рассказал директор РНПЦ.

В Беларуси достигнуты большие успехи в борьбе с туберкулезом. Показатели общей заболеваемости и смертности за последние годы снизились на 50-60%. "У нас появилась возможность внедрять новые методы диагностики и лечения этого инфекционного заболевания. В настоящее время новые противотуберкулезные лекарственные препараты принимают более 700 пациентов, эффективность этих схем очень высока (более 90%) даже для тех пациентов, которые находились на паллиативном лечении", - отметил Геннадий Гуревич.

В 2017 году заболеваемость всеми формами туберкулеза в среднем по стране составила 24,3 случая на 100 тыс. населения и сократилась по сравнению с 2016-м на 13,8%. В Минске зарегистрирован почти европейский уровень заболеваемости - 12,2 случая на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости туберкулезом среди детей в Беларуси один из самых низких среди стран Восточной Европы. Всего на учете в противотуберкулезных диспансерах состоит более 5 тыс. человек (в 2012 году - 12 тыс.), в том числе свыше 3,5 тыс. пациентов с мультирезистентным туберкулезом.

В Бресте в рамках регионального проекта по укреплению систем здравоохранения и эффективной борьбе с туберкулезом проходит рабочая встреча, посвященная дизайну модели противотуберкулезной помощи, ориентированной на пациента. С 1 января 2018 года в Брестской области стартовал пилотный проект по внедрению новой модели финансирования фтизиатрической помощи. Цель проекта - повышение эффективности противотуберкулезной службы, расширение функций амбулаторно-поликлинического звена по активному выявлению и лечению больных туберкулезом. В рабочей встрече принимают участие представители Министерства здравоохранения, Европейского регионального бюро ВОЗ, Глобального фонда, общественных организаций.-0-