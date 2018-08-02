Проект по сохранению аграрной ретротехники реализуют в Гродненской области

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Проект по реставрации и сохранению аграрной ретротехники реализуют в Гродненской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Вовлечь в реализацию проекта планируется преподавателей и учащихся образовательных учреждений аграрного и технического профиля.

"Это - знакомство с техникой, на которой работали отцы и деды, изучение технологий, своеобразная практика по ремонту, восстановлению. Немаловажен и воспитательный аспект для молодежи: всегда особое отношение к тому, что создавалось или приводилось в порядок своими руками", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что в регионе уже начата ревизия и поиск подобной техники в хозяйствах.

Работы по восстановлению будут начинаться по мере передачи техники в учебные заведения. Реализация проекта займет, как ожидается, около двух лет. Музейную экспозицию ретротехники планируется разместить на базе Жировичского государственного аграрно-технического колледжа в Слонимском районе. Пока проект будет проводиться лишь в Гродненской области. Впрочем, в регионе готовы принять ретротехнику и из других областей.-0-