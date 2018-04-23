23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по восстановлению осушенных торфяников будет реализован в Могилевской области, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Мелешкова.

Секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (КБО ООН), одобрил инициативу Минприроды Беларуси по реализации проекта "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси". Соответствующее соглашение подписала исполнительный секретарь КБО ООН Моник Барбю.

Проект является частью мероприятий Чангвонской инициативы "Партнерство по озеленению засушливых земель", финансируемой из средств Министерства продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Республики Корея. Беларусь была отобрана среди стран региона Восточной Европы и Средней Азии для осуществления демонстрационного проекта по экологической реабилитации деградированных территорий и внедрению подхода по нейтральной деградации земель на местном уровне.

Доступ к финансированию по данной инициативе позволит реализовать проектную деятельность, направленную на восстановление торфяников в Могилевской области. Из средств проекта, в частности, будет осуществлена экологическая реабилитация (через залесение либо заболачивание) не менее 1 тыс. га осушенных торфяников для вовлечения их в хозяйственный оборот. Отбор конкретных территорий для ведения работ будет проведен в мае-июне 2018 года, а само восстановление в течение 2018-2019 годов.

Помимо непосредственного восстановления нарушенных территорий Могилевской области из средств проекта будут профинансированы мероприятия, направленные на пропаганду рационального использования природных ресурсов и предотвращение деградации земель в будущем.

Реализация мероприятий проекта будет способствовать выполнению задач развития юго-восточного региона Могилевской области, определенных указом от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области" и Программой социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года.-0-