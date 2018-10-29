Проект "Ваш выбор!" приобщил к здоровому образу жизни тысячи подростков Минска

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение мероприятий городского профилактического проекта для подростков "Ваш выбор!" в загородных оздоровительных лагерях Минска кардинальным образом изменило взгляды на привычное поведение и здоровый образ жизни как ребят, так и их родителей. Об этом свидетельствуют итоги анкетирования, проведенного в начале смены и по ее окончании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском Центре здоровья.

В 2018 году в 30 загородных лагерях более 40 тыс. детей и подростков получили полноценное оздоровление, в том числе через участие в профилактических мероприятиях, где ребятам были предложены альтернативные занятия и акции в пользу здорового образа жизни. "В итоге в ряду жизненных ценностей самым главным 75% респондентов назвали здоровье. Увеличилось количество ребят, которые поняли, что здоровье в большей степени зависит от образа жизни и поведения человека (до начала смены таких было 67%, после - 83%). А после проекта 91% участников решили еще строже придерживаться принципов здорового образа жизни", - отметили в Центре здоровья.

Снизилось количество подростков, считающих, что курить можно бросить в любой момент - с 33% до 19%, что курение понемногу не вредно - с 16% до 5%. А тот факт, что курение во время беременности отрицательно влияет на плод, вместо 53% признали все 97%. После проекта увеличилось количество ребят, которые уже точно знают, что алкоголизм - болезнь (с 79% до 91%) и что при систематическом употреблении алкоголя возникает зависимость (с 80% до 96%). Просветили молодежь и о том, что "легкие" наркотики (производные марихуаны) вызывают зависимость, экстази вреден для здоровья, что после одной инъекции можно стать наркоманом. Увеличилось количество подростков, соблюдающих режим питания (с 28% до 51%) и занимающихся спортом (с 40% до 56%).

Более подробное подведение итогов проекта и церемония награждения победителей творческих конкурсов состоятся 30 октября на базе городского Центра здоровья.

Специалисты городского Центра здоровья проводят активную разъяснительную и мотивационную работу по формированию здорового образа жизни с населением, в том числе с подростками и молодежью. Проект "Ваш выбор!" стартовал в 2014 году, тогда он проводился в оздоровительных лагерях им. Ю. Гагарина, "Борок", "Спутник". Летом 2015 года специалисты Центра здоровья побывали уже в 18 загородных оздоровительных лагерях Минска. С 2016 года по решению Мингорисполкома мероприятия проходят во всех загородных оздоровительных лагерях.-0-